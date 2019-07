Hunt a Zarif, 'estremo disappunto'

LR

(ANSA) - LONDRA, 20 LUG - Jeremy Hunt ha manifestato "estremo disappunto" per il sequestro della petroliera Stena Impero in una telefonata col collega iraniano Javad Zarif: "nell'ultimo colloquio mi aveva assicurato sulla volontà dell'Iran di ridurre le tensioni, ma poi si comportano in modo esattamente opposto", twitta il ministro degli Esteri di Londra, che chiede "azioni, non parole, per trovare una via d'uscita". E ripete che "le navi britanniche saranno protette". In un altro tweet, Hunt evoca risposte "ponderate, ma forti" se il cargo non sarà rilasciato.