Hong Kong: Lam condanna violenze

(ANSA) - PECHINO, 5 OTT - La governatrice di Hong Kong Carrie Lam ha condannato i manifestanti pro-democrazia che nella notte hanno devastato stazioni della metro, attività commerciali, e saccheggiato negozi. "Le azioni estreme dei rivoltosi hanno provocato una notte buia per Hong Kong e fatto oggi di Hong Kong una società semi-paralizzata", ha detto la Lam in un messaggio video. "Tutti sono molto allarmati e preoccupati, o addirittura impauriti. La terrificante violenza estrema c'è stata in tutti i distretti in Hong Kong". Le azioni dei rivoltosi mascherati "sono state traumatizzanti".