Hong Kong: Gb convoca ambasciatore Cina

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - Il governo britannico ha convocato l'ambasciatore cinese al Ministero degli Esteri, dopo che il diplomatico aveva intimato al Regno Unito di tenere le sue "mani fuori da Hong Kong". Lo riferisce Sky News. Il governo britannico aveva messo in guardia dai rischi di una "repressione" dei manifestanti, e per tutta risposta l'ambasciatore Liu aveva accusato Londra di aver dimenticato che Hong Kong non è più una colonia britannica.