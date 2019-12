Hong Kong: ancora scontri e proteste

ZC-DAC

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - Scontri sporadici sono avvenuti anche oggi a Hong Kong tra manifestanti e la polizia, che ha usato spray al peperoncino e gas lacrimogeni per disperdere i dimostranti in alcuni centri commerciali. Lo riferisce la Bbc online. Incidenti più gravi erano avvenuti ieri, quando gli agenti antisommossa si erano scontrati con manifestanti - alcuni con copricapi da Babbo Natale o da renna - che lanciavano bottiglie incendiarie. La polizia aveva anche arrestato alcuni dei dimostranti. La governatrice di Hong Kong, Carrie Lam, ha detto che molti residenti e turisti hanno avuto le celebrazioni di Natale "rovinate da un gruppo di ribelli sconsiderati ed egoisti". "Tali atti illegali - ha aggiunto - in un post su Facebook - non solo hanno rovinato l'atmosfera festiva ma hanno anche avuto un impatto negativo sull'economia locale".