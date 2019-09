Guterres,'diritto d'asilo fatto a pezzi'

YRV-SAV

(ANSA) - NEW YORK, 24 SET - "Mentre un numero record di rifugiati e sfollati è in movimento, la solidarietà è in fuga. Non solo i confini, ma i cuori si chiudono, le famiglie di rifugiati vengono distrutte e il diritto di chiedere asilo fatto a pezzi". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres aprendo l'Assemblea Generale. "Dobbiamo ristabilire l'integrità del regime internazionale di protezione dei rifugiati e mantenere - ha detto - le promesse di condivisione delle responsabilità stabilite nel Global Compact on Refugees".