Greta a Ny: 'Da leader fatti non parole'

(ANSA) - NEW YORK, 29 AGO - Gli Stati Uniti sotto Donald Trump recalcitrano, ma i giovani attivisti come lei costringeranno i leader della Terra ad affrontare la crisi del clima impazzito: lo ha detto al Guardian la 16enne svedese Greta Thunberg, arrivata ieri a New York in barca a vela per partecipare il 23 settembre al vertice dell'Onu sul cambiamento climatico. "E' folle che una sedicenne debba attraversare l'Atlantico per far conoscere la sua posizione, ma le cose stanno così", ha detto Greta: "Siamo a un punto di rottura. I leader sanno che hanno più occhi puntati addosso, sentono più pressione, devono fare qualcosa, devono trovare una soluzione. Io voglio un piano concreto, non parole", ha detto l'attivista.