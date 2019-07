Grecia:Mitsotakis,Paese 'rialzerà testa'

CB

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - La Grecia "rialzerà di nuovo la testa con orgoglio": lo ha detto il vincitore delle elezioni e futuro premier greco Kyriakos Mitsotakis, secondo quanto riporta la Bbc online. Mitsotakis, figlio dell'ex premier Konstantinos Mitsotakis, ha sottolineato che le elezioni gli hanno dato un forte mandato per il cambiamento, aggiungendo però che sarà il primo ministro di tutti perche' i greci sono "troppo pochi per restare divisi". La sua Nea Dimokratia ha ottenuto il 39,5% dei voti contro il 31,3% di Syriza: "Non mancherò di onorare le speranze" del popolo greco, ha aggiunto il leader 51enne.