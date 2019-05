Gilet gialli, un migliaio a Parigi

GIT

(ANSA) - PARIGI, 18 MAG - Un migliaio di gilet gialli stanno sfilando a Parigi questo pomeriggio per un 27/o atto della protesta che arriva a sei mesi dall'inizio delle manifestazioni settimanali. Alle 14, secondo il ministero dell'Interno, 2.800 persone stanno manifestando in Francia, di cui 1.100 a Parigi, dal quartiere degli affari della Defense a Montmartre. Sempre vietato ad ogni corteo l'accesso agli Champs-Elysees e a tutti i dintorni degli edifici istituzionali, dall'Eliseo all'Assemblée Nationale. La settimana scorsa, alla stessa ora, la cifra dei manifestanti era stata di 2.700 in Francia e 600 a Parigi. Piccoli cortei sono in corso anche in altre città, fra cui Lione. Qualche tensione si è registrata soltanto a Reims, nel nord.