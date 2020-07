Giappone: elezioni comunali Tokyo, Koike in vantaggio

CNT

(ANSA) - TOKYO, 05 LUG - Urne aperte dalle prime ore del mattino alle elezioni comunali di Tokyo per gli oltre 11,4 milioni di aventi diritti al voto, con i primi exit poll che danno per favorita l'attuale governatrice Yuriko Koike. I principali temi dibattuti dai 21 candidati alla guida del governo metropolitano sono la futura gestione delle Olimpiadi di Tokyo, ufficialmente rinviate all'estate del 2021, e i necessari provvedimenti contro l'espansione della pandemia del coronavirus, in particolare dopo i recenti segnali di un incremento delle infezioni nella capitale, sebbene a livelli di gran lunga inferiori rispetto ad altre metropoli di analoghe dimensioni. Alle 3 del pomeriggio, ora locale, secondo le elaborazioni dell'agenzia Kyodo, la partecipazione al voto era del 24%, in calo di quasi 4 punti percentuali rispetto alle consultazioni di quattro anni fa. Oltre alla 67enne Koike - ex ministro della Difesa e dell'Ambiente negli esecutivi guidati dall'attuale premier Shinzo Abe e ferma sostenitrice delle Olimpiadi, tra i candidati più popolari ci sono il presidente della federazione degli avvocati - contrario allo svolgimento dei giochi olimpici, il vice governatore della prefettura di Kumamoto, e un ex attore e personalità anti-sistema, che si batte per l'abolizione del canone della tv pubblica. (ANSA).