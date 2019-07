Gaiani: tenere Ankara agganciata all'Ue

LSS

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "Credo che dobbiamo continuare ad alimentare un sostegno costante alle aspirazioni europee della Turchia, almeno come aggancio al complesso dei valori euroatlantici". Lo ha detto l'ambasciatore italiano in Turchia Massimo Gaiani, a margine della XIII conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici. "La Turchia - ha detto - è a un bivio sia all'interno sia all'esterno. Vede un possibile problema profondo nel suo essere all'interno della Nato, con l'acquisto dei missili S-400, e un altro fronte nel rapporto con l'Ue. Per tutti questi fattori è assolutamente indispensabile che l'Italia continui a parlare con la Turchia e a tenerla agganciata al mondo dei valori occidentali".