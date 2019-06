G20: media Cina, niente nuovi dazi Usa

FT

(ANSA) - PECHINO, 29 GIU - I presidenti Xi Jinping e Donald Trump hanno concordato sul riavvio dei negoziati sul commercio. Lo riporta la tv statale cinese, la Cctv, al termine del summit durato circa 80 minuti. Gli Usa non aggiungeranno nuovi dazi sulle importazioni del 'made in China", in particolare sui 300 miliardi di dollari circa ventilati nelle ultime settimane dalla Casa Bianca: lo riferisce l'agenzia Nuova Cina, in merito ai risultati del summit tenuto a Osaka tra i due presidenti Xi Jinping e Donald Trump. "I team negoziali delle due parti discuteranno questioni specifiche", ha aggiunto l'agenzia.