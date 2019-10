Francia: ancora un morto su e-scooter

ML-RF

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Un altro incidente mortale con il monopattino elettrico in Francia. Questa volta la vittima è un 25enne, investito la notte scorsa a Bordeaux da un'auto. Inutile la corsa in ospedale, dove è ancora ricoverato il passeggero, un 18enne, rimasto gravemente ferito. Lo riferiscono i media locali, aggiungendo che la persona a bordo dell'auto è fuggita dopo la collisione con i due ragazzi. In Francia, negli ultimi mesi, si sono verificati diversi incidenti mortali i cui erano coinvolti i monopattini elettrici. Tanto che nel paese è partito un dibattito sulla necessità di una legislazione specifica. A Parigi, ad esempio, chi parcheggia sui marciapiedi pubblici o gira per le strade troppo velocemente viene multato, ma non è previsto l'obbligo di indossare il casco.