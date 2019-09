Fonti, Di Maio vedrà Le Drian

PEN

(ANSA) - ROMA, 8 SET - Il Ministro Luigi Di Maio ha espresso la volontà di incontrare al più presto il suo omologo francese per discutere in modo positivo e costruttivo delle comuni sfide a livello europeo ed internazionale. Lo si apprende da fonti della Farnesina in merito alla lettera del Ministro degli Affari Esteri francese Jean-Yves Le Drian al responsabile degli Esteri.