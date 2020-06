Floyd, Minneapolis smantella la polizia

MNE

(ANSA) - WASHINGTON, 7 GIU - La maggioranza del consiglio comunale di Minneapolis, la città in cui è morto l'afroamericano George Floyd per mano degli agenti, ha votato per avviare un processo che dovrà portare a un taglio dei fondi alle forze dell'ordine e allo smantellamento dipartimento di polizia: "L'obiettivo è quello di riformarlo e di ricostruire insieme a tutta la nostra comunità un nuovo modello di sicurezza pubblica che davvero garantisca la sicurezza di tutti". Joe Biden sara' nelle prossime ore a Houston, in Texas, per incontrare privatamente la famiglia di Floyd. Lo conferma l'entourage dell'ex vicepresidente Usa. Il candidato democratico alla Casa Bianca registrera' anche un videomessaggio che sara' trasmesso domani durante la cerimonia funebre nella citta' d'origine di Floyd. L'ex vicepresidente non partecipera' in persona alla cerimonia.