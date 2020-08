Finlandia, quarantena per arrivi da molti Paesi Ue

ML

(ANSA) - HELSINKI, 19 AGO - Linea dura della Finlandia alle frontiere per proteggersi dalla seconda ondata di coronavirus. Per "preservare la situazione relativamente buona", il governo ha annunciato di aver rimosso dalla lista verde la maggior parte dei viaggiatori provenienti dai paesi Ue, che ora dovranno osservare una quarantena al loro arrivo: "E' la politica più severa dell'Ue per i controlli ai confini", si spiega. Il provvedimento, in vigore dal 24 agosto, non interessa le persone provenienti da Italia, Ungheria, Slovacchia, Estonia e Lituania, dove il tasso di contagio negli ultimi 14 giorni è stato basso. Escono dalla lista verde, invece, paesi come Belgio e Francia. (ANSA).