BRUXELLES - L'indagine sull'acquisizione Fincantieri-Stx è in corso, e la scadenza è il 17 aprile. Lo ha ribadito una portavoce della Commissione Ue. Rispondendo a chi le chiedeva se Bruxelles accoglierà l'appello del premier Giuseppe Conte affinché le regole della concorrenza favoriscano la creazione di campioni europei, la portavoce ha ricordato che la riflessione sulle regole è in corso, e non si può pregiudicarne l'esito.

Redazione Ansa