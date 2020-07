Ue: Zanin (Fvg), serve sostegno a maternità

BRUXELLES - "Credo che oltre al cambiamento climatico per la prossima programmazione europea sia importante il cambiamento demografico. Più che favorire la migrazione, a questo problema bisogna rispondere con sostegni importanti economici e sociali alla maternità". Così il presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, intervenendo in videoconferenza nel corso della plenaria del Comitato europeo delle Regioni (CdR). "Credo che una piccola regione come la mia, nel Nord Est dell'Italia, possa essere un esempio perché è una regione dove c'è un'alta denatalità e un alto invecchiamento. A questo problema - ha sottolineando Zanin -, abbiamo risposto con un approccio solidaristico e attivo, coinvolgendo i portatori di interessi, mostrando che le zone interne e piccole possono rispondere meglio anche a una crisi pandemica come quella che ci ha colpito. Il locale ha risposto meglio del globale", ha osservato Zanin, secondo cui "da questo esempio possiamo prendere spunto per risolvere il problema del cambiamento demografico".

Redazione Ansa