Epstein: Maxwell puntò Paris Hilton, 'perfetta per Jeffrey'

(ANSA) - NEW YORK, 11 AGO - Ghislaine Maxwell avrebbe cercato di avvicinare Paris Hilton quando la ricca ereditiera dell'impero alberghiero aveva solo 19 anni. Secondo quanto riportato dai media americani, un ex amico di Maxwell, Christopher Mason, avrebbe raccontato come per la socialite britannica Paris Hilton era "perfetta per Jeffrey". Maxwell l'avrebbe notata nel corso di una festa nel settembre del 2000, quando Hilton era stata da poco ingaggiata dall'agenzia di modelle di Donald Trump. (ANSA).