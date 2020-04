Dubai World Trade Center ora è ospedale

DAC

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Il Dubai World Trade Center è stato convertito in un enorme ospedale da campo con una capacità di curare fino 3.000 pazienti affetti dal coronavirus. Ad inaugurare la struttura, riferiscono i quotidiani emiratini, è stato il principe ereditario degli Emirati Arabi, lo sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Una serie di foto condivise sui social media mostrano il principe mentre ispeziona l'ospedale adottando le precauzioni del caso come la mascherina e i guanti. Secondo il dottor Amer Ahmad Sharif, a capo del centro di comando e controllo contro il Covid-19 di Dubai, l'ospedale da campo offre capacità aggiuntive al sistema sanitario degli Emirati ed è in grado di "gestire scenari imprevisti". Ad oggi, gli Emirati Arabi registrano 37 decessi a causa della pandemia mentre il numero dei contagi è pari a 6.302. I guariti sono 1.188.