Dopo battaglia voti eletta sindaca Marsiglia, la prima donna

(ANSA) - PARIGI, 4 LUG - Dopo una settimana di battaglia all'ultimo voto - per conquistare i "grandi elettori" necessari ad eleggere il primo cittadino fra i consigli municipali degli arrondissement - Michèle Rubirola è diventata oggi sindaca di Marsiglia. Succede a Jean-Claude Gaudin ed è la prima donna a governare la grande città portuale del sud della Francia. La Rubirola, 63 anni, ha potuto conquistare la poltrona di prima cittadina dopo una settimana di braccio di ferro tra le forze politiche e di negoziati all'ultimo voto. Di fronte aveva Guy Tessier, rappresentante della destra dei Républicains. All'inizio, la neoeletta sindaca, rappresentante del movimento "Primavera Marsigliese" (sinistra ed ecologisti) e medico di formazione, aveva soltanto l'appoggio di 42 consiglieri sul totale di 101 ma alla fine ha potuto essere eletta grazie agli 8 voti di una lista dell'ex socialista Samia Ghalia. Il sistema elettorale delle elezioni comunali - proporzionale, di lista, a due turni con premio di maggioranza - prevede in Francia una procedura a parte per le 3 città con più abitanti, Parigi, Lione e Marsiglia. Qui non si elegge la lista vincente (con capolista che diventa sindaco) ma si vota per circoscrizioni, rappresentate ognuna da un arrondissement (per Parigi e Lione) o da due (Marsiglia). Ci si può candidare in una sola circoscrizione elettorale. I primi eletti di ogni lista acquisiscono il diritto di sedere nel Consiglio comunale della città e il loro primo atto è quello di eleggere il sindaco.(ANSA).