Di Maio, ragionevole aprire prima

ML

(ANSA) - ROMA, 30 APR - "La curva sta andando un po' meglio del contagio, se i numeri andranno molto bene è anche ragionevole anticipare l'apertura prevista il 18 maggio per ristoranti e mercati. Ma stiamo facendo tutto con la massima prudenza per dare un'estate serena. Ma se sbagliamo adesso si torna in lockdown". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a 'Dritto e rovescio' su Rete 4.