Di Maio,lavoriamo per ripartenza aziende

(ANSA) - ROMA, 24 APR - "Stiamo lavorando per far ripartire in condizioni di sicurezza le nostre aziende e punteremo sull'export con un nuovo piano strategico". Lo ha scritto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Fb, dopo che il Cdm ha approvato il piano da 55 miliardi per sostenere famiglie, imprese e lavoratori. "E stiamo dando sostegno a medici, infermieri, operatori sociosanitari con l'invio di personale medico e aiuti sanitari arrivati dai Paesi esteri", ha aggiunto.