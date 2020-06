Di Ivanka e marito idea Trump con Bibbia

DRZ

(ANSA) - NEW YORK, 3 GIU - Ivanka Trump e il marito Jared Kushner sono gli architetti della passeggiata e della foto con la Bibbia in mano di Donald Trump di fronte alla chiesa di St John, a due passi dalla Casa Bianca. Lo riporta la Cnn citando alcune fonti, secondo le quali l'idea della foto che ha fatto indignare l'America è della figlia-consigliera e del genero di Trump. Per consentire al presidente di percorrere la strada tra la Casa Bianca e la chiesa, le forze dell'ordine sono state costrette a usare gas lacrimogeni contro la folla che manifestava pacificamente.