Di Caprio in nuova alleanza per ambiente

(ANSA) - NEW YORK, 02 LUG - Leonardo DiCaprio si unisce ai miliardari e filantropi Laurene Powell Jobs (vedova del fondatore di Apple Steve Jobs) e Brian Sheth per creare una nuova alleanza per l'ambiente. In particolare, si tratta di una non profit che punta ad affrontare la sfida del cambiamento climatico e la perdita di biodiversità. La nuova organizzazione, chiamata Earth Alliance, "lavorerà a livello globale proteggere gli ecosistemi e la fauna selvatica, assicurare una giustizia climatica, sostenere le energie rinnovabili e garantire i diritti degli indigeni a beneficio di tutte le vite sulla Terra", come si legge in una dichiarazione. Fornirà sovvenzioni, opportunità educative, oltre a a lavorare con associazioni e individui nei luoghi più colpiti dalla perdita di biodiversità e dai cambiamenti climatici.DiCaprio ha spiegato che Earth Alliance è una "nuova piattaforma grande e agile che condivide risorse e competenze identificando al contempo i migliori programmi per portare cambiamenti reali in tutto il pianeta"