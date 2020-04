Da Cambridge lettera d'amore all'Italia

LR

(ANSA) - LONDRA, 11 APR - Una "lettera d'amore all'Italia" scritta nel momento più duro, sullo sfondo della pandemia del Covid-19, da ricercatori e studenti italiani dell'Università di Cambridge, una delle più prestigiose del Regno Unito e del mondo. Nel testo, inviato all'ANSA, gli studiosi sottolineano che "in un tempo in cui ci si divide tra sovranismo e globalismo, noi rivendichiamo il patriottismo, l'amor di Patria che invece di alzare barriere verso l'esterno si alimenta continuamente della ricchezza del dialogo interculturale. Per tanto tempo siamo stati crocevia di popoli, siamo diventati grandi grazie al sincretismo delle culture". Ed unendosi al dolore "per la sofferenza in cui versa il nostro Paese", allo stesso tempo si dicono "sicuri che sapremo fronteggiare con successo anche quest'emergenza, noi italiani siamo geni in quell'arte dell'arrangiarsi, perché di un'arte si tratta, che tutto il mondo ci invidia. Ce la faremo anche questa volta. L'economia ma anche la politica, l'arte, la musica, lo spettacolo".