Cuomo, De Blasio non ha fatto suo lavoro

DRZ

(ANSA) - NEW YORK, 2 GIU - "La polizia di New York non è stata efficace" ieri sera: "Ritengo che il sindaco De Blasio abbia sottovalutato il problema. La polizia e il sindaco non hanno fatto il loro lavoro". Lo afferma il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, criticando il primo cittadino della Grande Mela. New York "non ha usato abbastanza polizia per affrontare la situazione", aggiunge Cuomo minacciando di subentrare a De Blasio e chiedere l'intervento della Guardia Nazionale. "Non siamo comunque ancora a questo punto", spiega.