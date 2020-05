Criticato, Bolsonaro cancella grigliata

BRN

(ANSA) - SAN PAOLO, 9 MAG - Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha cancellato la maxi grigliata con i suoi sostenitori annunciata per oggi pomeriggio nel palazzo dell'Alvorada, a Brasilia. Lo scrive il sito Uol, citando fonti vicine al presidente. L'annuncio della grigliata, mentre il Brasile faceva segnare il record negativo di morti per Covid-19, era stato fortemente criticato dalla stampa e sui social. Secondo Uol, Bolsonaro ha cancellato l'invito fatto a ministri e altri collaboratori di governo. Alcuni sostenitori del presidente brasiliano, da sempre apertamente contrario al distanziamento sociale, hanno detto che l'annuncio della grigliata per 3 mila sostenitori "era una provocazione".