Covid: Ruanda riduce il coprifuoco e mantiene le sanzioni

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Il governo del Ruanda ha ridotto di due ore il coprifuoco notturno, mentre il Paese registra un calo dei nuovi casi di coronavirus. Il coprifuoco sarà quindi dalle 22.00 alle 04.00 ora locale. Il trasporto pubblico opererà a pieno regime per i passeggeri seduti e a metà della capacità per quelli in piedi. Chi partecipa alle conferenze non dovrà più mostrare un test negativo a Covid-19, ma agli organizzatori sarà richiesto di aderire alle linee guida di distanziamento fisico, assicurandosi che la partecipazione sia pari al 50 per cento della capacità della sede che ospita l'evento. Il governo ha detto che rimarranno in vigore le sanzioni per chi non indossa la mascherina e non rispetta il coprifuoco consistenti in multe di 10 dollari, valide anche per chi ignora il distanziamento fisico. Persone che hanno violato le restrizioni sono state portate negli stadi o negli edifici scolastici e costrette a stare sedute per tutta la notte o per tutto il giorno. Il Ruanda segnala a oggi 4.905 contagi e 32 decessi per Covid-19. (ANSA).