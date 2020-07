Coronavirus: Trump contrario all'obbligo per le mascherine

ML

(ANSA) - WASHINGTON, 18 LUG - Donald Trump ribadisce il suo no all'obbligo per le mascherine, affermando di non essere d'accordo con le indicazioni date dai vertici delle autorità sanitarie e dagli esperti come il virologo Anthony Fauci. "Io penso che la mascherina sia un bene - ha detto in una intervista a Fox News che andrà in onda domani - ma voglio che la gente abbia una certa libertà, non credo che si debba prendere in considerazione un obbligo a livello nazionale. E non sono d'accordo con chi dice che se si indossa la mascherina la pandemia scompare".(ANSA).