Coronavirus: Russia, 5.488 casi e 119 morti in 24 ore

(ANSA) - MOSCA, 12 SET - Nelle ultime 24 ore in Russia si sono registrati 5.488 nuovi casi di Covid-19 e 119 decessi provocati dal morbo. Il totale dei contagi accertati sale così a 1.057.362, il quarto al mondo in termini assoluti. Stando ai dati ufficiali, 18.484 persone sono morte finora in Russia a causa del virus Sars-Cov-2, di cui 119 nelle ultime 24 ore.(ANSA).