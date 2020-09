Coronavirus: ristoratori di New York marciano contro Cuomo

CB

(ANSA) - NEW YORK, 23 SET - In marcia contro le misure restrittive che rischiano di far collassare il settore della ristorazione a New York. L'iniziativa è stata organizzata dai ristoratori della Grande Mela i quali si ritroveranno lunedì prossimo per marciare verso l'ufficio del governatore di New York Andrew Cuomo per chiedere di prolungare la data del 31 ottobre per la ristorazione all'aperto e di espandere al 50% la capacità di quella al chiuso. Le misure attuali prevedono che il cosiddetto 'indoor dining' dal 30 settembre può riprendere al 25% dopo una serrata di oltre sei mesi. "I ristoranti chiuderanno per sempre con le attuali restrizioni - hanno detto gli organizzatori - e senza un aiuto da parte del governo. L'inverno è alle porte e manca un piano comprensivo per I ristoranti indipendenti. Si stima che due terzi dei ristoranti di New York chiuderanno. (ANSA).