Coronavirus: Polonia, 595 casi in 24 ore

(ANSA) - VARSAVIA, 13 MAG - In Polonia sono stati registrati nella giornata di ieri 595 nuovi casi di coronavirus, un record giornaliero dall'inizio della pandemia. Il dato, ha reso noto il ministero della Sanità,porta il totale di contagi a quota 16.921, inclusi 839 decessi. I ricoverati in ospedale sono 2.571, mentre i guariti sono 6.131. Le persone in quarantena sono 96.211 persone. L'80% dei nuovi casi riguarda la regione della Silesia, nel sud del Paese, dove a causa del coronavirus sono state chiuse quattro miniere di carbone.