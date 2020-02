Sono oltre 81 mila i casi di Coronavirus in 33 Paesi del mondo (aggiornamento ore 18 di mercoledì 26 febbraio).

Nella mappa allegata, Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE, i dati sono aggiornati in tempo reale. Ogni pallino rosso, cui corrisponde una località, è cliccabile e compare una scheda (pop-up) che riporta il numero di casi confermati, di guarigioni e di decessi. Mentre il grafico a sinistra rappresenta il numero dei casi confermati per regione dal 20 gennaio ad oggi.

FRANCIA

Il direttore generale della Salute francese, Jerome Salomon, ha annunciato il primo decesso di un cittadino francese provocato dal Coronavirus nel Paese: si tratta di un uomo di 60 anni che era ricoverato all'ospedale parigino della Pitié-Salpetrière ed scomparso nella notte. Prima d'ora era morto in Francia un turista cinese.

Il totale dei contagi accertati è passato 17. I due nuovi casi riguardano un uomo di 55 anni e un uomo di 36 anni, quest'ultimo era rientrato da un viaggio in Lombardia.

GUARITA LA DONNA CINESE, È STATA IL PRIMO CASO IN ITALIA

È guarita anche la cittadina cinese contagiata da Coronavirus e ricoverata allo Spallanzani di Roma da fine gennaio. A darne notizia l'assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, che ha sottolineato: la donna cinese «che è stata, insieme al marito, il primo caso in Italia è negativa al COVID-19». Il marito, tuttora ricoverato in regime ordinario, prosegue con successo la riabilitazione.

TIROLO

Due contagiati dal Coronavirus in Tirolo. Lo riferisce il governatore Gunther Platter. È stata esclusa l'ipotesi di una chiusura temporanea del valico del Brennero.

PRIMO CONTAGIO IN GRECIA

La Grecia ha riferito del suo primo caso di Coronavirus: si tratta di una donna che ha viaggiato di recente nel Nord Italia. La paziente di 38 anni è ricoverata in un ospedale di Salonicco.

SPAGNA

In Spagna, primo caso confermato a Madrid: un giovane di 24 anni che aveva viaggiato nel Nord Italia è risultato positivo al coronavirus.

A Tenerife 4 turisti italiani di Piacenza sono risultati positivi al coronavirus e sono ricoverati in isolamento nell'ospedale di Santa Cruz. Mille persone che alloggiano nello stesso hotel dei contagiati sono state messe in quarantena.

Un caso di contagio anche a Barcellona: una donna italiana di 36 anni, residente nella città catalana e appena rientrata da un viaggio tra Bergamo e Milano. Un contagio a Castellon.

GLI ALTRI CASI REGISTRATI IN EUROPA

Contagi da Coronavirus in Europa certificati anche in Germania (18), Romania, Svizzera, Croazia, Regno Unito (13), Belgio, Finlandia.

PRIMO CASO IN BRASILE

È risultato positivo al doppio test un uomo rientrato a San Paolo da un viaggio di lavoro in Italia. Lo ha reso noto il quotidiano brasiliano Folha de S. Paulo. Intanto, salgono a 20 i casi sospetti di Coronavirus.

PRIMO CASO IN ALGERIA

Primo caso di Coronavirus anche in Algeria. Lo ha annunciato il ministro della Sanità del paese africano Abderrahmane Benbouzid. Si tratta di un cittadino italiano: l'uomo è arrivato in Algeria il 17 febbraio scorso, ed è ricoverato in isolamento all'Istituto Pasteur.

CINA

La Cina ha riportato oggi 52 nuovi decessi per Coronavirus, la cifra più bassa in oltre tre settimane, portando il bilancio delle vittime a 2.715. Tutte le nuove morti sono avvenute nell'Hubei, provincia epicentro della malattia.

Il numero di nuovi casi è in diminuzione in Cina, con più province che hanno riportato zero nuove infezioni negli ultimi giorni. Al di fuori dell'epicentro solo 5 casi, il dato più basso da oltre un mese

COREA DEL SUD

La Corea del Sud annuncia altri 115 nuovi casi accertati di infezione da Coronavirus: in base agli aggiornamenti forniti dalle autorità sanitarie, il totale delle infezioni nel Paese è salito a quota 1.261. Undici i decessi.

IRAN

Altre tre persone sono decedute in Iran a causa del coronavirus: lo riportano i media statali. Il bilancio delle vittime nel Paese sale così a quota 15.

GLI ALTRI PAESI COLPITI NEL MONDO

Nel mondo, casi accertati negli Usa, in Canada, Giappone, Australia, Russia, Malaysia, Taiwan, Thailandia, Vietnam, Cambogia, Sri Lanka, Filippine, India, Emirati Arabi, Egitto , Israele, Oman, Bahrein, Israele, Libano.