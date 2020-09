Coronavirus: negativo primo tampone premier francese Castex

ZC

(Vedi servizio delle 19.25) (ANSA) - PARIGI, 08 SET - Tampone negativo e a tempo di record per il il primo ministro francese, Jean Castex, sottoposto oggi a test e autoisolato dopo aver avuto la notizia che il "patron" del Tour de France, Christian Prudhomme, è risultato positivo. Il governo precisa che Castex è "in piena forma" ma "continuerà comunque a rispettare il protocollo" in particolare rimanendo in isolamento a palazzo Matignon per 7 giorni. Al termine di tale periodo, il premier "rifarà un tampone" per eliminare i residui dubbi su una possibile positività. (ANSA).