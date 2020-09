Coronavirus: Libia, 796 casi e 18 morti in 24 ore

Y7Y-PEN

(ANSA) - TUNISI, 19 SET - Prosegue la forte crescita di casi giornalieri per la Libia che registra nelle ultime 24 ore altri 796 nuovi contagi da coronavirus, che portano a 27.234 il totale dei casi confermati nel Paese. Lo ha reso noto il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie sulla propria pagina ufficiale Facebook, precisando che i morti salgono a 436, i guariti a 14.679, e le persone attualmente positive a 12.129, con casi distribuiti ormai in tutto il Paese. Il Centro nazionale per il controllo della malattie ha rinnovato gli appelli a tutta la popolazione a rispettare le misure barriera. (ANSA).