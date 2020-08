Coronavirus: India quarta al mondo per numero di morti

CB

(V. 'Coronavirus: India, record casi 24h...' delle 8:25) (ANSA) - ROMA, 13 AGO - L'India, con i suoi 47.033 decessi provocati dal coronavirus dall'inizio della pandemia, ha superato oggi il Regno Unito per numero di morti diventando il quarto Paese al mondo di questa triste classifica dopo Stati Uniti (166.027), Brasile (104.201) e Messico (54.666): è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University, secondo cui nel Regno Unito sono morte finora 46.791 persone. La situazione, ha commentato alla Bbc Srinivas Rajkum, segretario generale dell'Associazione dei medici a New Delhi, è molto seria e il numero delle vittime potrebbe continuare a salire nelle prossime settimane, se non nei prossimi mesi, se il governo non interviene. (ANSA).