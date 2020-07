Coronavirus: in Spagna record di contagi dall'8 maggio

LSS

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - I nuovi contagi da coronavirus in Spagna hanno raggiunto un nuovo record dall'8 maggio, con 628 infezioni nelle ultime 24 ore. Lo riferiscono diversi media spagnoli, che segnalano una maggiore incidenza in Aragona e Catalogna, dove le autorità continuano a varare misure per contenere la malattia. (ANSA).