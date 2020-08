Coronavirus: il Cile supera i 400 mila casi registrati

YXB-FTL

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Il ministero della Salute del Cile ha riferito che nelle ultime 24 ore il Paese ha registrato 1.406 nuovi casi di coronavirus, portando il totale dei contagi finora rilevati a 400.985. Sono 42 i decessi registrati nel bilancio giornaliero, per un totale di 10.958 morti dall'inizio della pandemia. Sugli oltre 400 mila casi registrati nel Paese, 374.463 sono guariti dal Covid-19, mentre sono 15.564 i pazienti attivi. Per quanto riguarda i casi più gravi di coronavirus, il ministero ha riferito che 1.011 pazienti sono ricoverati nelle unità di terapia intensiva della rete sanitaria, 745 dei quali sono collegati a ventilazione meccanica e 144 sono in condizioni critiche. (ANSA).