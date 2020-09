Coronavirus: governo Gb offre corsi anti-disoccupazione

LR

(ANSA) - LONDRA, 29 SET - Corsi di studio superiori, gratuiti e di livello accademico, offerto a totale carico del governo per aiutare gli adulti che non abbiano conseguito a suo tempo i cosiddetti A-levels o una qualificazione equivalente (ossia un diploma scolastico necessario all'accesso all'università) in modo da poter affrontare la minaccia del rimbalzo della disoccupazione che incombe sul Regno Unito - come su altri Paesi - a causa degli effetti sull'economia dell'emergenza coronavirus. E' l'impegno formalizzato oggi dal premier Tory britannico in un discorso tenuto a Exeter, nel Devon inglese. I corsi saranno disponibili da aprile, ha detto Johnson, il quale ha ammesso che la pandemia ha evidenziato "lacune nel sistema educativo" del Regno. Il primo ministro ha poi avvertito che non tutti i posti di lavoro attuali potranno essere salvati nella crisi e che "non ogni occupazione resterà la stessa"; ma si è detto certo che vi sarà richiesta di "profili qualificati". Per questo i corsi che verranno finanziati, con la creazione di appositi campus digitali, avranno in particolare un orientamento tecnico con una speciale attenzione alle diverse esigenze del settore dell'hi-tech. All'opposizione laburista, che contesta questi provvedimenti come insufficienti a compensare i tagli imposti da anni di politiche di austerità dei precedenti governi conservatori, Johnson ha infine replicato dichiarandosi convinto che il Paese "non solo uscirà da questa crisi, ma ne uscirà più forte". (ANSA).