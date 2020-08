Coronavirus: esperto Gb, chiudere i pub per aprire le scuole

RF

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - Chiudere i pub e altri locali ricreativi al chiuso per poter riaprire le scuole il mese prossimo: questo lo 'scambio' proposto da uno dei medici ed esperti del team che consiglia il governo di Londra sul coronavirus. La proposta del dott. Graham Medley, rilanciata dai media britannici, coincide con la riapertura oggi di molte attività al chiuso, mentre nel Regno Unito crescono i timori di una risorgenza dei contagi e monta la polemica per le spiagge del sud dell'Inghilterra affollate fino all'inverosimile di questi caldissimi giorni estivi. Medley, responsabile per la creazione di modelli di previsione nell'ambito del Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage), lo propone proprio come "scambio", una compensazione nella promiscuità sociale: un sacrificio degli adulti, costretti a rinunciare al pub, a favore dei bambini, per i quali la scuola è parte integrante del benessere. Nel fine settimana è prevista la riapertura di sale giochi, bowling e altre attività al chiuso, anche di massa. Intanto i media oggi mostrano le 'foto-shock' delle spiagge di Brighton, nel Sussex, e a Bournemouth e Poole, nel Dorset, con migliaia di bagnanti stipati con scarsa considerazione per le misure di sicurezza e di distanziamento. In Cornovaglia, sottolinea il Guardian, i residenti di alcune cittadine dichiarano di essersi sono chiusi in casa e di non uscire per fare shopping per timore delle 'folle' di turisti. (ANSA).