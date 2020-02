Coronavirus: Di Maio, vicini a Pechino

Y59-RF

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - "Siamo vicini al governo cinese per lo sforzo che sta portando avanti per debellare questa epidemia". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a margine della sua visita a Micam, il salone internazionale della calzatura che si tiene a Fieramilano, a Rho. E' una epidemia "che vede la maggior parte dei casi ancora in Cina e speriamo che rimanga così. Incoraggiamo la comunità scientifica per trovare una soluzione medica", ha concluso.