Coronavirus: Cina ripulirà cime Himalaya

(ANSA) - LHASA, 18 APR - Gli enti per la regolamentazione delle attività alpinistiche nella Regione autonoma del Tibet intendono approfittare della sospensione della scalate nella prossima stagione escursionistica a causa del coronavirus, per "fare pulizia" su alcune delle cime himalayane, compresi i monti Everest, Cho Oyu e Shisha Pangma. Lo rivela una nota diffusa oggi nel capoluogo regionale Lhasa. La campagna sarà condotta dal "China Tibet Mountaineering Team", dalla "China Tibet Mountaineering Association (Ctma)" e dalla locale associazione per l'organizzazione delle spedizioni alpinistiche "Himalayan Expedition"."Crediamo sia un buon momento per raccogliere i rifiuti accumulatisi sulle montagne", ha spiegato un funzionario della Ctma. Lo scorso anno, sul versante nord del monte Everest, gli addetti dell'associazione, le guide cinesi e gli abitanti dei villaggi locali hanno raccolto oltre 13 tonnellate di spazzatura, generalmente classificata come rifiuti domestici e alpinistici.