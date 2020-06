Coronavirus: Brasile, 1.262 morti in 24h

BRN

(ANSA) - SAN PAOLO, 3 GIU - Record di vittime per Covid-19 in Brasile: sono 1.262 quelle registrate nelle ultime 24 ore, che portano il bilancio totale a 31.199 morti dall'inizio della pandemia. Lo rivela il ministero della Salute. I nuovi contagi sono 28.936, per un totale di 555.383.