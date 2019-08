Coppia di pinguini gay adotta un uovo orfano

Skipper e Ping, una coppia di pinguini maschi omosessuali che vivono nello stesso recinto dello Zoo di Berlino, hanno adottato un uovo abbandonato, "comportandosi come genitori modello", covandolo a turno con amore, secondo quanto scrivono la Bbc e altri siti internazionali.

L'uovo, abbandonato dall'unica femmina dello zoo, potrebbe non essere stato fertilizzato e potrebbe dare una brutta delusione alla coppia gay, spiega - citato dal Daily Beast - il portavoce Maximilian Jaeger. Nel frattempo, i due pinguini maschi sembrano sapere esattamente cosa fare, covando a turno l'uovo sotto le piume del ventre, dopo che il custode glielo ha messo sopra i piedi. Ping e Skipper non sono l'unica coppia di pinguini omosessuali: lo zoo di Toronto ospita Buddy e Pedro, due pinguini sudafricani, mentre gli antartici Roy e Silo sono da oltre 30 anni un'attrazione del giardino zoologico del Central Park a New York.

GV