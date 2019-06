Colau riconfermata sindaco di Barcellona

LSS

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Ada Colau è stata riconfermata questo pomeriggio sindaco di Barcellona grazie a un accordo con il Psc, il partito socialista della Catalogna, e tre voti di consiglieri di Manuel Valls. Colau, attivista di estrema sinistra sostenuta da una lista civica, al voto del 26 maggio ottenne 10 consiglieri, lo stesso numero dei separatisti di Esquerra Republicana de Catalunya, che tuttavia avevano raccolto più voti. Per la prima volta, Barcellona avrà come sindaco un rappresentante di una lista che non è la più votata.