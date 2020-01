Cina, seconda vittima virus fuori Wuhan

CNT

(ANSA) - PECHINO, 24 GEN - C'è una seconda vittima del nuovo coronavirus in Cina fuori dall'area dell'epicentro. Una persona è morta a Heilongjiang (nord-est), una provincia al confine con la Russia, a più di 1.800 km in linea d'aria da Wuhan, la città che ha registrato la stragrande maggioranza dei casi di contaminazione e di morti per il virus. Un altro caso è stato annunciato poco prima a Hebei, la provincia che circonda Pechino.