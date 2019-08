Cina: parata per i 70 anni di fondazione

FT

(ANSA) - PECHINO, 29 AGO - La Cina terrà una grande parata militare, attesa come la più grande della sua storia, in vista dell'1 ottobre e dei festeggiamenti dei 70 anni della fondazione della Repubblica popolare, facendo sfilare le armi più avanzate. "Vogliamo sottolineare che questa parata militare non sarà indirizzata verso alcun Paese o distretti e qualsiasi incidente specifico", ha detto a Pechino il generale Cai Zhijun, vice direttore generale dell'Ufficio operazioni del Dipartimento di Stato maggiore congiunto della Commissione centrale militare, guidata dal presidente Xi Jinping. Un'iniziativa presentata in una conferenza stampa sull'ampio programma delle celebrazioni tenuta dall'Ufficio informazioni del governo centrale e che cade nel mezzo delle tensioni tra Cina e Usa, commerciali e anche di confronto navale nel mar Cinese meridionale, e le proteste che vanno avanti da oltre due mesi e mezzo a Hong Kong.