Bulgaria: prosegue protesta contro il governo Borissov

(ANSA) - SOFIA, 18 AGO - In Bulgaria è proseguita ieri sera, per il 40/o giorno consecutivo, la protesta popolare contro il premier conservatore Boyko Borissov e il procuratore generale Ivan Ghescev, dei quali vengono chieste a gran voce le dimissioni. I due sono accusati di fare gli interessi degli oligarchi e della mafia e non dei cittadini. Nella capitale Sofia sono rimasti bloccati con barricate e tendopoli importanti incroci stradali. Sul viale Sitniakovo, un'auto guidata da una giovane donna e due bambini sul sedile posteriore ha provato a fare breccia tra la folla e alcuni manifestanti hanno rotto il parabrezza della vettura. È poi intervenuta la polizia arrestando tre persone. (ANSA).