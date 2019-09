Bufera di neve fuori stagione in Usa

YRV-RF

(ANSA) - NEW YORK, 30 SET - Sul calendario l'estate è terminata da solo una settimana, ma in una parte degli Stati Uniti occidentali è già arrivato l'inverno. Una tempesta di neve fuori stagione, che il National Weather Service ha definito "storica", sta creando il caos e minacciato i raccolti in sette stati nell'ovest del Paese. La bufera ha portato oltre un metro di neve in alcune parti della California, Oregon, Montana, Idaho, Nevada, Utah e stato di Washington. Gli esperti hanno affermato che sino ad oggi sono previste "temperature massime tra le più basse di sempre soprattutto tra la California del Nord e le Montagne Rocciose". I forti venti hanno abbattuto alberi e linee elettriche, causando la temporanea chiusura di alcune strade, interruzioni alle reti elettriche e dei cellulari.