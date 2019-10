Brexit: Johnson, abolito backstop

LR

(ANSA) - LONDRA, 17 OTT - "L'antidemocratico backstop è stato abolito". E' questo secondo un tweet del premier britannico Boris Johnson il punto cruciale di novità contenuto nel protocollo che modifica l'accordo fra Londra e Bruxelles sulla Brexit. Al posto del backstop vi sarà un meccanismo a tempo a garanzia del confine aperto irlandese, scrive Johnson, che più tardi terrà uno statement a Bruxelles. Un meccanismo a cui il popolo dell'Irlanda del Nord "potrà mettere fine" dopo 4 anni con un voto a maggioranza assoluta del parlamento locale."Credo che questo sia un deal molto buono per tutte parti del Regno unito, in particolare per l'Irlanda del Nord che fin dall'inizio potrà unirsi al resto del Regno Unito nel negoziare accordi di libero scambio in tutto il mondo. Senza avere nessun controllo di alcun tipo al confine irlandese. Credo sia un grande successo". Ha poi sottolineato Johnson in conferenza stampa al termine dei lavori del Consiglio europeo sulla Brexit.